中國財經

上證指數早段繼續偏軟，現跌1點。

上證指數現報2719點，跌1點或0.06%，最低見2710點，跌10點或0.4%，成交794.23億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8196點，升25點或0.31%，高見8211點，升39點或0.49%，成交1178.41億元。

滬深300指數報3397點，升不足1點或0.02%；創業板指數報1358點，升不足1點或0.07%。

各板塊普遍走強，半新股漲逾2%；水泥、房地產、化工、石油、電力、鋼鐵股靠穩；金融、有色金屬、煤炭股則偏軟。