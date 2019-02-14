上證指數早段繼續偏軟，現跌1點。
上證指數現報2719點，跌1點或0.06%，最低見2710點，跌10點或0.4%，成交794.23億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8196點，升25點或0.31%，高見8211點，升39點或0.49%，成交1178.41億元。
滬深300指數報3397點，升不足1點或0.02%；創業板指數報1358點，升不足1點或0.07%。
各板塊普遍走強，半新股漲逾2%；水泥、房地產、化工、石油、電力、鋼鐵股靠穩；金融、有色金屬、煤炭股則偏軟。
今日 10:46 中國財經
上證指數早段繼續偏軟，現跌1點。
上證指數現報2719點，跌1點或0.06%，最低見2710點，跌10點或0.4%，成交794.23億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8196點，升25點或0.31%，高見8211點，升39點或0.49%，成交1178.41億元。
滬深300指數報3397點，升不足1點或0.02%；創業板指數報1358點，升不足1點或0.07%。
各板塊普遍走強，半新股漲逾2%；水泥、房地產、化工、石油、電力、鋼鐵股靠穩；金融、有色金屬、煤炭股則偏軟。
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