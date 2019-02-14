中國財經

中證監副主席李超昨日就科創板事宜主持召開座談會，聽取部分行業專家、證券公司、基金管理公司、創投機構和科創企業代表對設立科創板，並試點註冊制相關制度規則的意見建議。

內地《財新網》引述接近交易所人士報道，監管層比較擔心科創板推出初期會遭到市場爆炒，由於科創板屬於國家項目，客戶有炒作的衝動，但是炒作後股票價格回歸，又擔心投資者抱怨被「割韭菜」。

報道指出，科創板企業將以新一代訊息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保和生物醫藥等行業為主，有機構建議實行T+0交易制度。