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哈克料聯儲局今明年各加息一次

費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)稱，美國聯儲局今年宜加息一次，明年再加一次；預計今年經濟增長略高於2%，明年溫和放緩至2%。

博斯蒂克:儲局宜觀望經濟 避免行動過快

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)稱，美國聯儲局需要觀望經濟反應，避免在貨幣政策上行動過快，可以從容不迫走向中性政策。另外，克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)稱，經濟不至出現衰退。

努欽指貿易磋商進展順利

美國財長努欽在北京對記者稱，與中國的貿易磋商進展順利。

貿談望有突破 道指高收117點

中美貿易談判前景料樂觀，而華府應不會再停擺，加上油價造好，利好華爾街投資氣氛，道指曾升200點，收市漲117點或0.46%，Home Depot和3M領漲；標指揚0.30%，能源股漲逾1%；納指僅微升0.08%，因蘋果由升轉為低收0.4%，盤中曾漲0.9%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月CPI連續第三個月不變，市場預期按月升0.1%；期內通脹按年升1.6%，是一年半最小增幅；核心CPI按年升2.2%。美國財政部公布，12月預算赤字140億美元，按月少42%。

￭ 思科第二季按年轉賺28億美元，每股盈利勝預期，市後股價曾回升3%。

￭ 美滙指數尾段升0.49%，報97.17；美元兌歐羅漲0.53%，兌日圓升0.46%。

￭ 紐約期金高見1321.7美元，收報每盎斯1315.1，升1.1美元或少於0.1%。

￭ 紐約期油升1.5%，每桶收報53.9美元，盤中高見54.6；布蘭特期油漲1.9%，創三個月高。

￭ 英國股市收升0.81%；德股漲0.37%；法股升0.35%。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7836元，較周二紐約尾市跌100點子。

舜宇光學料去年盈利跌逾12%

舜宇(02382)預期全年盈利按年跌約12%至15%，主要因錄得外滙虧損淨額3.8億元，及手機攝像模組業務毛利減少。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28354點，較昨日恒指收市低水144點。

￭ ADR港股比例指數報28275點，較港低222點。

￭ 萬科置業(01036)全年股東應佔溢利6.77億元，按年升3.36倍；派末期息0.09元。

￭ 金界(03918)全年盈利按年增53.06%，末期息22.55港仙。

￭ 譚仔母企東利多(Toridoll)收購「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」後，首3季業績海外業務收入大增。

￭ 廣發証券(01776)上市時的基石投資者瓴睿資本沽售該公司股份，套現逾9.5億元。

￭ 興發鋁業(00098)獲提要約全購，周四復牌。

￭ 中國平安(02318)旗下壹賬通及壹錢包據報醞釀合併，或為上市鋪路。