即巿股評 港股直擊 中國財經

恒生指數在己亥豬年首個交易日低開，其後雖反覆上揚，尾市一度倒升18點，惟見28000點遇阻，最終仍要收跌，報27946點，較狗年收市回落43點。

港股豬年紅盤低收，普遍歸咎美股周四(7日)下滑，但三大指數挫0.87%至1.18%或許只是連日反彈後借勢調整，其他跌市理由如環球經濟增長放緩純屬舊聞；至於在中美貿易談判3月1日死線前舉行另一次「習特會」期望落空，也暫未產生實質影響。美國聯邦政府月中有再度停擺之虞，屆時會否拖累港股後市，還要看內地股市今個「春節行情」表現。

長假期前多隻A股「爆雷」發盈警，當中巨額商譽減值令投資者擔心企業業績差劣將窒礙股市升勢。內地卻有分析認為，盈利大減正好為來年業績增長營造低比較基數，可視作「利淡盡出」。這種看法自然是偏向樂觀，一旦中國經濟持續下行，又或是去槓桿進度未如理想，以至人民幣再受壓，企業營運加倍困難，商譽減值之後可再減值，屆時估值「見底論」固然無從說起，甚至使尚未確認轉入牛市的A股掉頭下跌。

A股將於周一(11日)復市。根據內地多家券商報告，滬指自2000年以來，每逢農曆新年後普遍造好，而且比假期前佳，其中首5個交易日(一星期)及20個交易日(約一個月)的上升比例，超過八成，意味A股短線有望造好。

不過，信報投資研究部統計1991年迄今數據，A股在農曆新年假期後首天紅盤高收機率不高，歷來只有16次(佔比剛逾一半)，且近10年更僅3次。值得留意的是，28年來春節假期後首個交易日滬指如果上升(或下跌)，至整個農曆年計埋單同樣上升(或下跌)共18次，開局及全年同步升跌的比率為64%，反映首天表現對全年走勢有一定參考作用，而滬指上一個豬年(2007年)開市上漲1.4%，全年進賬達53.4%。

己亥豬年A股紅盤高收抑或低收，關鍵仍是中美貿易談判。長假期間，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤落實下周訪華，能否達成初步協議屬未知之數，分析相信，兩國在限期前解決所有爭議近乎沒可能，只要中美停止向對方加徵關稅，已算得上「有成果」。

此外，中美談判死線之後的3月，是內地兩會的政策敏感期，不同行業新政的消息將密集流傳。換句話說，A股未來一個半月表現，除了受中美貿易談判進展影響，「兩會行情」也是決定性因素。

然而，A股技術上始終面對重重壓力。附【圖】所見，滬指今年1月觸及2440點呈「雙底」雛形後顯著彈升，最多曾漲約8%，近日在2600點水平爭持，惟擺脫不了一浪低於一浪的弱勢格局；假期前一直受制100天線，而累積跌幅反彈黃金比率23.6%阻力亦限制滬指進一步上揚。若A股無法突破，估計恒指將一如預期要在蟹貨區(27900點至28200點)前整固，暫時乏力衝關。

信報投資研究部

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