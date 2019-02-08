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特朗普未計劃3月1日前晤習近平

據報道，特朗普政府不會按照原定計劃，在3月2日開始調高中國貨關稅率至25%，而是仍維持10%關稅。消息曝光後，美國股市下滑。

特朗普提名美副財長掌控世銀

美國總統特朗普周三確認，提名財政部副部長馬爾帕斯接替已辭職的金墉出任世界銀行行長。馬爾帕斯以往曾多番批評世銀，亦曾批評中國「一帶一路」戰略令接受貸款的國家債台高築，他會否借世銀來打擊「一帶一路」亦受關注。

美國進口減 11月貿赤縮逾一成

美國商務部公布，去年11月整體貿易逆差為493億美元，按月減少11.5%（或64億美元），少過市場預期的540億美元。11月份美國貿易逆差按月下跌，是連續5個月上漲後首度回落。

華航機師今起罷工 台航班恐癱瘓

台灣桃園機師工會華航分會今天凌晨稱，由於華航拒絕工會提出的改善疲勞航班等訴求，清晨6時開始罷工，。由於正值農曆新年假期旅客歸程繁忙期，事件恐引發航班大規模癱瘓。

外圍焦點簡訊

￭ 美元滙價呈強。ICE美滙指數升0.1%至96.502，除了兌日圓外，美元兌大部分主要交易貨幣俱造好。

￭ 紐約3月期油跌2.5%，布蘭特4月期油回落1.7%。

￭ 紐約4月期金跌20美仙，收市報每盎斯1314.20美元。

￭ 英國首相文翠珊周四抵達布魯塞爾會晤歐盟委員會主席容克，會面未就脫歐僵局取得突破。

￭ 荷李活名導演活地阿倫(Woody Allen)控告亞馬遜違反合約，拒絕發行他導演的新片，並且取消發行他導演4套新電影的協議，因而索償6800萬美元(5.3億港元)。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報27786點，較港低204點。

￭ 栢慧豪廷8座低層單位，實用面積504方呎，大年初一獲買家斥資563.8萬元承接。原業主2015年以400萬購入，賬面升值約41%。

￭ 九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌表示，旗下珠寶首飾集團初一、初二營業額只錄得約一成升幅。

￭ 旅客大年初三經港珠澳大橋來港旅遊，珠海關口過關平均需時2.5至3小時。