中國財經 即巿股評

招商證券發表報告表示，內地11月CPI按年升幅下降0.3個百分點至2.2%完全符合該行預測，惟這一水平仍明顯低於市場平均預測水平2.4%。核心CPI按月持平，按年維持在1.8%。CPI按月由正轉負為-0.3%。

期內天氣因素導致蔬菜供應較為充足，蔬菜價格按月大幅下降12.3%，該項拖累CPI按月約0.33個百分點。此外備受關注的豬肉價格按月同樣出現小幅負增長為-0.6%，這與該行一直強調的疫情蔓延下的加快出欄現象有關，預計12月至春節前較強的豬肉需求可以有效消化這部分額外供應。

至於11月PPI按年增速進一步回落0.6個百分點至2.67%略超招商證券此前的預測。PPI按月升幅由正轉負為-0.2%，相較上月回落0.6個百分點。生產資料上中下游按月升幅均出現不同程度回落；分行業來看，11月按月降幅最大的均為石化產業鏈，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學纖維製造業按月分別為-7.5%、-3.3%、-3.1%，按月正增長靠前的行業主要包括黑色金屬礦採、煤炭開採、非金屬礦製品業等。

招商證券指，11月的數據再度印證了該行此前的判斷，年內CPI按年走勢將趨於下行，溫和通脹格局並未發生改變，通脹因素仍不對貨幣政策操作形成掣肘。後續PPI下行幅度的最大不確定性可能仍在於原油價格，需要持續關注。