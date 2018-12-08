中國財經

中國海關總署公布，11月中國出口1.57萬億元(人民幣·下同)，按年增長10.2%，預期升13.2%，前值升20.1%；進口1.26萬億元，按年增長7.8%，預期升18.2%，前值升26.3%；貿易順差3060.4億元，擴大21.5%。

今年首11個月，中國貨物貿易進出口總值27.88萬億元，已超過去年全年，按年增長11.1%。其中，出口14.92萬億元，增長8.2%；進口12.96萬億元，增長14.6%；貿易順差1.96萬億元，收窄21.1%。

首11個月，中國對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體。首11個月，中國對歐盟出口2.45萬億元，增長7.8%；自歐盟進口1.65萬億元，增長9.9%；對歐貿易順差7953.7億元，擴大3.7%。中國對美國出口2.88萬億元，增長9.4%；自美國進口9470.1億元，增長1.2%；對美貿易順差1.93萬億元，擴大13.9%。

按美元計價， 11月中國出口2274.1億美元，按年增長5.4%，預期升9.7%，前值升15.6%；進口1826.7億美元，按年增長3%，預期升13.9%，前值升21.4%；貿易順差447.4億美元，擴大16.4%。

另外，民營企業所佔比重提升，首11個月，民營企業進出口11.03萬億元，增長14.4%，佔外貿總值39.6%，按年提升1.2個百分點。機電產品出口增長較快，首11個月，中國機電產品出口8.76萬億元，增長9.2%，佔出口總值的58.7%；原油、天然氣等商品進口量增加，大宗商品進口價格漲跌互現。