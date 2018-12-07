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今日 15:32 中國財經

滬指近平收 全周升0.7%

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內地股市窄幅上落，上證指數近持平收市。市場觀望氣氛濃厚，交投淡靜，兩市成交合計縮減近23%至2409億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升0.68%，連升兩周，累計升26點或1.02%。

上證指數今早高開4點，全日在窄幅水平上落，收市報2605點，升不足1點或0.03%，最高見2614點，升9點或0.36%；低見2599點，跌5點或0.23%，成交977.28億元。

深成指亦窄幅上落，收市報7733點，跌1點或0.01%，最低見7712點，跌22點或0.29%；高見7765點，升30點或0.39%，成交1431.61億元。

滬深300指數報3181點，跌不足1點；創業板指數報1341點，跌4點或0.35%。

分析師表示，今日滬指中段反覆，5G試驗頻段發放，帶來市場對5G板塊的熱情，部分對沖了華為事件對市場情緒的影響，板塊弱勢反彈特點清晰，持續上攻願望不強。中美談判最終結果依是困擾市場走勢的因素，短期市場底部較難出現。

生物製藥股今日挫逾2%，醫療器械股亦跌逾1%，因國家4+7城市藥品集中採購結果公布，中標藥品價格降價十分明顯，市場擔心隨着藥品展開集中採購，醫藥企業利潤承壓，預計醫藥板塊調整還將持續一段時間。

其他板塊個別發展，煤炭股漲逾1%；水泥、電力、鋼鐵、房地產、化工、金融股靠穩；石油、有色金屬股則偏軟。

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