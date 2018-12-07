A股午後窄幅上落，上證指數現升不足1點，在2600點關口上方徘徊。
上證指數現報2605點，升不足1點或0.03%，最高見2614點，升9點或0.36%，成交778.19億元(人民幣‧下同)。
深成指現報7734點，跌不足1點，低見7712點，跌22點或0.29%，成交1150.93億元。
滬深300指數報3181點，升不足1點或0.01%；創業板指數報1341點，跌4點或0.3%。
各板塊個別發展，煤炭、水泥、鋼鐵、房地產、電力、金融股靠穩；石油、有色金屬、化工股則偏軟。
今日 14:22 中國財經
A股午後窄幅上落，上證指數現升不足1點，在2600點關口上方徘徊。
上證指數現報2605點，升不足1點或0.03%，最高見2614點，升9點或0.36%，成交778.19億元(人民幣‧下同)。
深成指現報7734點，跌不足1點，低見7712點，跌22點或0.29%，成交1150.93億元。
滬深300指數報3181點，升不足1點或0.01%；創業板指數報1341點，跌4點或0.3%。
各板塊個別發展，煤炭、水泥、鋼鐵、房地產、電力、金融股靠穩；石油、有色金屬、化工股則偏軟。
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