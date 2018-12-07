中國財經

台灣股市高收，加權指數收報9760點，升76點或0.79%。

台股今早高開34點，其後升幅擴大，最高見9785點，終止連續3日下跌。其中，營建股漲1.91%，食品股漲1.67%。

分析師指出，台股經過昨日大挫2.34%後，今日反彈，主要由於市場出現趁低吸納，加上隔晚納指倒升，帶動電子股走強，惟投資者觀望華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕事件的後續發展，擔心影響中美貿易談判，以及關注英國脫歐困局、法國示威活動、產油國減產會議等多項不明確因素。