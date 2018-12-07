中國財經

上證指數早段窄幅上落，現跌不足1點，深成指跌4點。

上證指數現報2604點，跌不足1點或0.01%，最低見2602點，跌2點或0.09%，成交393.75億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7730點，跌4點或0.06%，低見7717點，跌17點或0.23%，成交633.97億元。

滬深300指數報3184點，升3點或0.1%；創業板指數報1339點，跌6點或0.45%。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；房地產、金融、水泥、電力、鋼鐵、化工股靠穩；石油、煤炭、有色金屬股則偏軟。