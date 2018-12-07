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日本《讀賣新聞》報道，日本將實質禁止政府向中國華為和中興通訊(00763)採購電訊產品，擔心發生情報洩漏以及遭到網絡攻擊。

報道引述一名日本政府消息人士稱，預計政府下周一將修訂關於政府採購的內部規則。為避免激怒中國，日本不太可能提及這兩家公司，但華為與中興將是禁止對象。

美國今年早些時候決定禁止政府採購華為的設備。澳洲和紐西蘭也以國家安全為由，不准在5G網絡中使用華為設備。英國電訊(BT)周三稱，正撤走現有3G和4G移動網絡核心部分使用的華為設備，5G核心不再使用華為。