國際財經 香港財經 中國財經

亞特蘭大聯儲總裁：支持進一步加息

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，較傾向貨幣政策進一步收緊，但不願估計何時發生，又認為利率已接近中性水平。

華府據報調查華為利用滙控違規交易

路透消息稱，華為創辦人女兒兼副董事長孟晚舟被捕，是美國近兩年調查華為利用全球銀行體系以逃避美國制裁伊朗行動的一部分，近期亦調查華為有否利用滙控(00005)進行違規交易，不過滙控本身不是被調查對象。

油組會議乏成果 油價跌逾2%

主要產油國開會後未就減產規模拍板，但美國原油庫存11星期來首度回落，兩個因素分別利淡及利好油價。紐約1月期油收市跌2.7%，報每桶51.49美元，全日低位曾見50.08美元。布蘭特2月期油收市倒退2.4%。

道指曾插784點 收市奪回大部分失地

華為創辦人女兒兼副董事長孟晚舟被捕事件，觸發中美貿易戰再升級恐慌，道指周四早段一度暴挫784點或3.13%，標普、納指分別曾跌2.90%、2.43%；不過收市回穩，道指僅跌79點或0.32%，標普回吐0.15%，金融股跌1.4%，能源股跌1.7%；納指倒升0.42%。晶片股AMD一度大挫5%，美光跌4.7%，但收市分別倒升0.8%和2.1%；蘋果則跌1.1%。

外圍焦點簡訊

￭ ISM美國11月非製造業指數升至60.7，高於預期；11月Markit服務業PMI終值及綜合PMI終值均較預期理想；惟耐用品訂單按月減少4.3%，跌幅超預期。美國10月貿易逆差擴大至555億美元，是連續第5個月擴大；首次申請失業救濟人數23.1萬人，多過預期。

￭ 美國10年期債息尾段報2.891厘，跌2.13個基點；2年期債息曾較5年期低，出現倒掛。

￭ 避險資產日圓尾段兌美元升0.45%；美滙指數跌0.27%，報96.74。

￭ 紐約期金升1美元，每盎斯收報1243.6美元。

￭ 印尼獅子航空墜機意外發生逾1個月，行政總裁證實，考慮取消向波音訂購737 MAX飛機，但未有定案。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收報343點，下滑3.09%。英、德、法國跌幅都超過3%。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8811元，較周三紐約尾市跌212點子。

￭ 國務院公布明年部分節假日安排，五一勞動節假期減至1天。

三大電訊商獲發5G中低頻段試驗頻率

內地媒體報道，三大電訊商中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)已獲得全國範圍5G中低頻段試驗頻率使用許可。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26166點，較港收市高10點。

￭ 夜市期指收報25937點，跌223點，較昨日恒指收市低水219點。

￭ 森美(00756)被多家銀行債權人要求償還合共2.13億元的貸款。

￭ 泰加保險(06161)主席及兩名執董考慮收購公司不逾10%股份，股份周五復牌。

￭ 中國東方教育控股擬本港主板上市。

￭ 港交所GEM上市委員會覆核後，維持拒絕華信地產財務(00252)分拆酒店上市。

￭ 松景科技(01079)擬以代價1.5億元，收購Delta Asia約6%股權。Delta Asia特有的公司在內地從事即時通訊平台、付費內容應用商店及雲端應用平台。