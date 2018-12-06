中國財經

中美緊張關係再度升溫，拖累人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌175點子；中段一度跌穿6.89，低見6.8957。

人民幣兌美元在岸價收報6.8837，較上日下午4時30分收報6.8662，大跌175點子或0.25%；較晚上11時30分最後成交價6.8580，走弱257點子。

離岸價(CNH)更曾失守6.9，低見6.9015，截至香港時間下午5時48分，離岸價報6.8901，在岸價報6.8899。

官方今日開出的中間價報6.8599，較上日中間價6.8476下調123點子或0.18%。

交易員指出，華為CFO被捕消息明顯打壓市場風險偏好，客盤重新轉為偏購滙，如果事件發展持續惡化，很可能加劇中美談判前景憂慮，人民幣或再度承壓。

另有交易員認為，午後離岸及在岸人民幣呈現快跌走勢，離岸價還短暫跌破6.9元關口，足見市場關注程度；但隨後中國商務部表態稱，對未來中美達成協議有信心，部分緩解市場情緒，後續需密切關注中美談判的進展。整體來看人民幣目前沒有明顯升值基礎，短期料在6.8至6.9間波動。

華為創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大被捕，涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定，並可能引渡到美國受審。中國駐加拿大大使館發言人回應事件時稱，堅決反對並強烈抗議，已向美加兩國進行嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟的人身自由。

另外，中國商務部發言人高峰表示，中美元首會晤很成功，雙方在經貿問題上利益高度一致，對未來90天內達成協議充滿信心，接下來中方將落實農產品、能源、汽車等已達成共識的事項。