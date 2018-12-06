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今日 17:22 時事脈搏 中國財經

發改委:支持澳門參與一帶一路建設

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國家發改委表明，支持澳門全面參與和助力「一帶一路」建設。

發改委主任何立峰在北京會見澳門行政長官崔世安，雙方簽署《國家發展和改革委員會與澳門特別行政區政府關於支持澳門全面參與和助力「一帶一路」建設的安排》，聚焦金融合作、經貿交流與合作、民心相通、推動粵港澳大灣區建設等，支持澳門發揮資源優勢，為「一帶一路」建設提供投融資服務。

此外，發改委支持澳門打造中國與葡語國家商貿合作金融服務平台，推進人民幣國際化，以及打造「21世紀海上絲綢之路」重要的交通樞紐和貿易物流中心等。

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