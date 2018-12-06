中國財經

中美緊張關係恐再惡化，拖累內地股市下跌。上證指數連跌兩日，收挫近1.7%。兩市成交合計縮減至3109億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開19點，其後跌幅擴大，全日收市報2605點，挫44點或1.68%，最多挫46點或1.76%，低見2603點，成交1290.93億元。

深成指亦低開低走，全日收市報7735點，挫193點或2.44%，最低見7725點，挫202點或2.55%，成交1818.09億元。

滬深300指數報3181點，挫70點或2.16%；創業板指數報1345點，挫36點或2.61%。

分析師表示，受華為全球首席財務官(CFO)在加拿大被捕消息影響，今日大市低開低走，通訊股領跌大市。市場擔憂剛剛顯露曙光的中美貿易爭端再生變數，避險情緒迅速回升，投資者心態比較脆弱。

各板塊全線下滑，金融股挫逾2%；房地產、水泥、鋼鐵、電力、有色金屬、石油、化工、煤炭股挫逾1%；半新股亦偏軟。

華為創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大被捕，涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定，並可能引渡到美國受審。中國駐加拿大大使館發言人回應事件時稱，堅決反對並強烈抗議，已向美加兩國進行嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟的人身自由。