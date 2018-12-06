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今日 15:15 國際財經 中國財經

宏利料明年全球增長溫和更均衡

宏利資產管理就2019年的市場前景作出展望，預料溫和及更均衡的全球增長，將降低對通脹及利率的擔憂，並減輕對債券市場的壓力。只要通脹維持表現正常，多間央行並不會刻意觸發衰退。

宏利資產管理亞洲高級策略師羅卓夫相信，今年經歷的許多經濟困難在2019年勢將改善，主要地區的經濟增長已重新滙合至溫和的較低水平，將能實現更為可持續的增長，現時短期的美國國債尤具吸引力。

就股票而言，宏利追踪的主要指標尚未發出任何強烈的警兆，聯儲局似乎已採取更為溫和的態度，或可能暫停貨幣緊縮政策，預期只會再作兩次加息25點個基點的舉措。

羅卓夫認為，美元目前已接近其最高點，將在2019年開始結構性下跌，為新興市場提供動力。

亞洲股票展望方面，宏利資產管理亞洲區(日本以外)股票投資部首席投資總監陳致洲預期，亞洲仍是新興市場未來的增長引擎，中美重開貿易對話，若能客觀地進行，將有助加快中國經濟轉型的過程，將提升亞洲股票被重新評估的潛力。

陳致洲續稱，中國的A股市場現時在絕大部分估值指標下都處於歷史低位，加上MSCI建議在新興市場指數把A股的包含因子由5%提升至20%，預計海外持有A股的數量亦將隨之而增加。

宏利資產管理亞洲區(日本以外)固定收益部首席投資總監彭德信認為，美國與亞洲市場之間的經濟預期分化，應能在利率、信貸及貨幣等方面提供大量的機會，亞洲固定收益策略可從防守轉為進攻。該行2019年將逐漸增加亞洲貨幣的配置。

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