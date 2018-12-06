中國財經

A股早段跌逾1%。

上證指數現報2621點，挫27點或1.05%，最低見2619點，挫30點或1.14%，成交494.37億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7822點，挫106點或1.34%，低見7801點，挫127點或1.61%，成交752.99億元。

滬深300指數報3206點，挫45點或1.39%；創業板指數報1367點，挫14點或1.06%。

各板塊普遍走軟，金融股挫逾1%；電力、房地產、有色金屬、鋼鐵、化工、煤炭、石油、水泥股偏軟；半新股則漲逾1%。