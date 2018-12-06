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華為就副董事長兼首席財務官孟晚舟被捕作出回應，指不知其有任何不當行為，相信最終會給出公正結論。

華為稱，近期，孟晚舟在加拿大轉機時，被加拿大當局代表美國政府暫時扣留，美國正在尋求對孟晚舟女士的引渡，面臨紐約東區未指明的指控。華為指，關於具體指控的訊息非常少，華為並不知曉孟晚舟有任何不當行為。

華為稱，相信加拿大和美國的法律體系會最終會給出公正的結論。華為又強調，公司遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。