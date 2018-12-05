中國財經

深圳出台4個千億元(人民幣‧下同)計劃為民企減負紓困。

《南方都市報》報道，深圳市政府昨日已正式印發《關於更大力度支持民營經濟發展的若干措施》，提出4個「千億元計劃」，分別是確保全市企業年減負降成本1000億元以上；實現新增銀行信貸規模1000億元以上；實現民營企業新增發債1000 億元以上；設立總規模1000億元的深圳市民營企業平穩發展基金。

《措施》還提出，開展創新型高成長企業培育行動，3年內培育1萬家，認定100家民營領軍骨幹企業，推動成長為中國民營500強和世界500強企業。