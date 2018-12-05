訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:47 中國財經

深圳出台4個千億計劃為民企紓困

深圳出台4個千億元(人民幣‧下同)計劃為民企減負紓困。

《南方都市報》報道，深圳市政府昨日已正式印發《關於更大力度支持民營經濟發展的若干措施》，提出4個「千億元計劃」，分別是確保全市企業年減負降成本1000億元以上；實現新增銀行信貸規模1000億元以上；實現民營企業新增發債1000 億元以上；設立總規模1000億元的深圳市民營企業平穩發展基金。

《措施》還提出，開展創新型高成長企業培育行動，3年內培育1萬家，認定100家民營領軍骨幹企業，推動成長為中國民營500強和世界500強企業。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。