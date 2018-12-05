人民幣兌美元在岸價(CNY)早段回軟，曾跌穿6.86，低見6.8640，現時跌逾160點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.8570，較上日下午4時30分收報6.8401，跌169點子或0.25%；較晚上11時30分最後成交價6.8375，走弱195點子。
離岸價(CNH)亦一度失守6.86，低見6.8612，最新報6.8580。
官方今日開出的中間價報6.8476，較上日中間價6.8939，上調463點子或0.67%，續創逾兩個月新高。
今日 10:32 中國財經
人民幣兌美元在岸價(CNY)早段回軟，曾跌穿6.86，低見6.8640，現時跌逾160點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.8570，較上日下午4時30分收報6.8401，跌169點子或0.25%；較晚上11時30分最後成交價6.8375，走弱195點子。
離岸價(CNH)亦一度失守6.86，低見6.8612，最新報6.8580。
官方今日開出的中間價報6.8476，較上日中間價6.8939，上調463點子或0.67%，續創逾兩個月新高。
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