中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)早段回軟，曾跌穿6.86，低見6.8640，現時跌逾160點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.8570，較上日下午4時30分收報6.8401，跌169點子或0.25%；較晚上11時30分最後成交價6.8375，走弱195點子。

離岸價(CNH)亦一度失守6.86，低見6.8612，最新報6.8580。

官方今日開出的中間價報6.8476，較上日中間價6.8939，上調463點子或0.67%，續創逾兩個月新高。