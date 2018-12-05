中國財經

財新中國11月服務業PMI回升至5個月高位，但反映企業未來一年經營預期的指數降至4個月低位。財新PMI與官方PMI在11月走勢再度背離。

財新/Markit聯合公布，中國11月服務業採購經理指數(PMI)上升3個百分點至53.8，脫離13個月低位，且為5個月高位；當月中國綜合PMI上升1.4個百分點至51.9。

智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生表示，綜合PMI指數的回升，表明中國經濟下行壓力有所緩解。新訂單指數升至5個月高位，而新出口訂單指數回落，這反映出經濟活動復甦主要受益於需求改善，內需可能在其中扮演關鍵角色。

新業務指數創下5個月來最高增速，據受訪企業反映，月內潛在需求改善、新客戶增加、最近舉辦的進口博覽會帶來的機會，共同促進新接業務量的增長。

服務業和綜合PMI的經營預期指數均下滑，反映企業對未來一年經營前景的樂觀度有所減弱，其中服務業經營預期指數降至4個月低位，也是2015年10月以來的次低位。

雖然市況轉強、新項目開工等預期因素對企業的信心構成支撐，但客戶需求疲弱和競爭激烈，令企業感到擔心。

國家統計局上周公布的非製造業PMI創下逾一年低位，11月份，非製造業商務活動指數回落至53.4，是2017年8月以來最低。