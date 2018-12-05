訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:33 中國財經

A股低開逾1% 水泥化工股挫逾2%

放大圖片

美股隔晚大挫，拖累內地股市開市下跌，上證指數低開1.36%。

上證指數開市報2629點，挫36點或1.36%；現報2632點，挫33點或1.25%。

深成指開市報7825點，挫128點或1.62%；現報7829點，挫123點或1.56%。

滬深300指數開市報3224點，挫43點或1.33%；創業板指數開市報1359點，挫19點或1.41%。

各板塊幾乎全線下滑，水泥、化工、鋼鐵、房地產股挫逾2%；石油、電力、煤炭、有色金屬、金融股挫逾1%；半新股則靠穩。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。