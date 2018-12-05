中國財經

美股隔晚大挫，拖累內地股市開市下跌，上證指數低開1.36%。

上證指數開市報2629點，挫36點或1.36%；現報2632點，挫33點或1.25%。

深成指開市報7825點，挫128點或1.62%；現報7829點，挫123點或1.56%。

滬深300指數開市報3224點，挫43點或1.33%；創業板指數開市報1359點，挫19點或1.41%。

各板塊幾乎全線下滑，水泥、化工、鋼鐵、房地產股挫逾2%；石油、電力、煤炭、有色金屬、金融股挫逾1%；半新股則靠穩。