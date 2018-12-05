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今日 08:31 中國財經 時事脈搏

習近平展開葡國訪問 將加強一帶一路合作

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國家主席習近平由巴拿馬轉抵葡萄牙展開國事訪問，與總統德索薩舉行會談。習近平表示，將與葡萄牙全面加強在「一帶一路」框架的合作。

習近平抵達當地時表示，中葡關係從互信中展開，1999年完成澳門主權交接，為世界樹立處理歷史遺留問題的典範。明年建交40周年，就是雙方關係發展的新起點。

習近平又讚賞葡萄牙堅持一個中國政策，願與葡方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互理解和支持。

他表示，葡萄牙地理位置優越，是連接海上和陸上絲綢之路的重要樞紐，中葡開展「一帶一路」合作，具有天然優勢，雙方將全面加強「一帶一路」框架合作，為兩國互利合作，開闢新領域、拓展新空間。

他稱，雙方要以簽署中葡政府間共建「一帶一路」合作諒解備忘錄為契機，全面加強「一帶一路」框架內合作，促進互聯互通。雙方要密切人文交流，加快推進里斯本中國文化中心籌建工作，加強教育、廣播影視等領域交流。

葡萄牙總統德索薩在聲明稱，明年將迎來葡中建交40周年，葡萄牙期待深化與中國在經貿、金融、人文等領域交流合作，歡迎中國企業擴大對葡投資。葡萄牙支持「一帶一路」倡議，願成為陸上絲綢之路和海上絲綢之路在歐洲的樞紐。

德索薩表示，葡中在許多國際問題上立場相近，都支持多邊主義，反對單邊主義，支持自由貿易，反對保護主義，要密切在多邊機構的協調。葡萄牙支持加強歐中關係，願繼續深化葡語國家與中國的合作。

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