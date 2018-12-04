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今日 18:07 中國財經

人幣升484點子 收兩個半月高

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人民幣兌美元在岸價(CNY)持續呈強，今日接連升穿多個關口，收市漲484點子，創9月21日以來新高；最新突破6.84關口，高見6.8338。

人民幣兌美元在岸價報6.8401，較上日下午4時30分收報6.8885，大升484點子或0.7%；較晚上11時30分最後成交價6.8855，走強454點子。

離岸價(CNH)亦升破6.84，高見6.8332，升432點子，與在岸價均創兩個半月的新高。截至香港時間下午5時56分，離岸價報6.8372，在岸價報6.8377。

官方今日開出的中間價報6.8939，較昨日6.9431，大幅上調492點子或0.71%，創逾兩個月新高，並創一年半來最大上調幅度。

交易員指出，市場繼續消化中美貿易戰暫時休戰利好，風險偏好回升，美元承壓，人民幣擴大升勢，但午後人民幣漲勢趨緩，市場對於人民幣還能否升破6.8關口表現略微謹慎，斷定人民幣是否就此扭轉貶值趨勢還為時尚早。

另有交易員認為，目前中國經濟基本面沒有發生明顯變化，中美談判仍存不確定性。另外，中美貨幣政策分化明顯，本月聯儲局仍存大機會加息，這些都可能阻礙人民幣繼續上行；繼續密切關注中美談判進展，以及聯儲局後續加息路徑變化。

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