中國商務部公布，今年1月至10月，服務貿易進出口總額4.3萬億元(人民幣‧下同)，規模再創新高，按年增長11.1%；其中，出口1.42萬億元，增長14.3%；進口2.88萬億元，增長9.6%；逆差1.5萬億元。
商務部指出，首10個月，新興服務進出口總額1.42萬億元，增長20.4%，高於服務進出口整體增速9.3個百分點。其中，新興服務出口7415億元，增長25.8%；進口6766.6億元，增長15%。
期內，服務出口增速高於進口增速4.7個百分點。
今日 17:16 中國財經
中國商務部公布，今年1月至10月，服務貿易進出口總額4.3萬億元(人民幣‧下同)，規模再創新高，按年增長11.1%；其中，出口1.42萬億元，增長14.3%；進口2.88萬億元，增長9.6%；逆差1.5萬億元。
商務部指出，首10個月，新興服務進出口總額1.42萬億元，增長20.4%，高於服務進出口整體增速9.3個百分點。其中，新興服務出口7415億元，增長25.8%；進口6766.6億元，增長15%。
期內，服務出口增速高於進口增速4.7個百分點。
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