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施羅德首席經濟師Keith Wade將明年環球經濟增長預測由3.1%下調至2.9%，維持今年預測3.3%，主要是經濟體的經濟增長放緩，當中美國經濟增長減慢而其他經濟體未能鞏固增長。

他續稱，預期明年美國經濟增長2.4%，隨着核心通脹上升，預計美國將會在本月再度加息一次，以及在明年再加息兩次，直到利率在明年中達到3%。然而，隨着美國財政刺激措施消退和經濟進一步放緩，預期聯儲局將會在2020年降息兩次，並停止量化緊縮措施。受中美貿易摩擦影響，預期歐羅區明年經濟增長將會放緩至1.6%，新興市場將放緩至4.5%。

施羅德將明年中國經濟增長預測維持6.2%，但已經調整對人民幣的預期。Keith Wade認為，中國通脹不會超過3%的目標，隨着全球經濟增長放緩幅度較預期更大，貨幣政策將會有更大的調節空間，預期2020年中國經濟增長將進一步放緩至6%。

施羅德亞洲區多元化資產投資主管Patrick Brenner認為，由於預期市場波動性將會持續，大部分投資機會仍集中於股票市場。明年環球每股盈利增長預測接近一成，較今年的16%為低，而投資者關注的焦點將會轉向基本因素，包括企業盈利及聯儲局的動向。新興市場的估值較歐洲更具吸引力，今年新興市場的盈利增長14.9%，歐洲為7.4%。