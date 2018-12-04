中國財經

內地股市反覆上升，上證指數延續昨日漲近2.6%的強勢，今日收升11點，連續第3日走高。兩市成交合計縮減逾22%至3302億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開3點，早段窄幅上落，尾段升幅擴大，以接近全日最高位收市，收報2665點，升11點或0.42%，最低見2644點，跌9點或0.37%，成交1441.43億元。

深成指亦低開高走，收市報7953點，升15點或0.19%，最高見7954點，升15點或0.2%；低見7890點，跌47點或0.6%，成交1860.79億元。

滬深300指數報3267點，升6點或0.21%；創業板指數報1378點，升5點或0.43%。

分析師表示，繼昨日市場大漲後，今日大市窄幅上落，尾段滬指再度上揚，本月將召開中央經濟工作會議，加上總理李克強對經濟的表態，對市場將形成中長期利好。

各板塊幾乎全線造好，鋼鐵、石油、半新股、化工股漲逾1%；水泥、煤炭、有色金屬、電力、金融、房地產股靠穩；僅得飛機製造及陶瓷股偏軟。

中國總理李克強近日表示，全年主要目標任務可以較好完成，但目前國內外形勢錯綜複雜，經濟下行壓力加大，地區走勢分化，對困難和矛盾要有充分估計，要保持宏觀政策連續性穩定性，實施更大力度減稅降費，適度擴大內需，引導市場形成穩定預期。