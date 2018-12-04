上證指數午後靠穩，現升2點，深成指則跌4點。
上證指數現報2657點，升2點或0.09%，最高見2659點，升4點或0.18%，成交1132.52億元(人民幣‧下同)。
深成指現報7933點，跌4點或0.06%，低見7890點，跌47點或0.6%，成交1483.32億元。
滬深300指數報3257點，跌3點或0.1%；創業板指數報1374點，升1點或0.12%。
各板塊普遍上升，鋼鐵、石油股漲逾1%；化工、水泥、煤炭、有色金屬股靠穩；房地產、金融、電力股則偏軟。
今日 14:20 中國財經
上證指數午後靠穩，現升2點，深成指則跌4點。
上證指數現報2657點，升2點或0.09%，最高見2659點，升4點或0.18%，成交1132.52億元(人民幣‧下同)。
深成指現報7933點，跌4點或0.06%，低見7890點，跌47點或0.6%，成交1483.32億元。
滬深300指數報3257點，跌3點或0.1%；創業板指數報1374點，升1點或0.12%。
各板塊普遍上升，鋼鐵、石油股漲逾1%；化工、水泥、煤炭、有色金屬股靠穩；房地產、金融、電力股則偏軟。
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