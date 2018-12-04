中國財經

上證指數早段窄幅上落，現跌不足1點，深成指跌10點。

上證指數現報2653點，跌不足1點或0.03%，最低見2644點，跌9點或0.37%，成交554.77億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7928點，跌10點或0.13%，低見7895點，跌43點或0.54%，成交764.22億元。

滬深300指數報3255點，跌5點或0.16%；創業板指數報1374點，升1點或0.1%。

各板塊個別發展，房地產、電力、有色金屬、金融、煤炭、水泥股偏軟；鋼鐵股則漲逾1%；化工、石油股靠穩。