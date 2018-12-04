中國財經

內地股市開市偏軟，上證指數扭轉昨日漲近2.6%的強勢，今日低開3點。

上證指數開市報2651點，跌3點或0.12%；現報2648點，跌6點或0.24%。

深成指開市報7916點，跌21點或0.28%；現報7917點，跌20點或0.26%。

滬深300指數開市報3256點，跌4點或0.14%；創業板指數開市報1370點，跌2點或0.18%。

各板塊普遍走軟，半新股、房地產、水泥、有色金屬、化工、煤炭、金融、電力股偏軟；鋼鐵、石油股則靠穩。