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夸爾斯:利率接近中性水平底部

美國聯儲局副主席夸爾斯稱，目前利率正接近中性利率的底部區間，但中性利率並非一個非常精準的概念，聯儲局將視乎經濟數據表現，決定應加息至什麼水平。

中美貿易戰停火 金價升逾13美元

紐約2月期金升13.6美元或1.1%，收市報每盎斯1239.60美元，是11月1日以來最高。

貿戰停火 大摩升中國經濟與股市預測

摩根士丹利輕微向上修訂中國2019年經濟增長預測，最新為6.3%；將中國股市評級由「持有」升至「增持」。

貿戰停火道指曾爆升441點 收市回順

中美貿易戰暫不升級，道指一度爆升441點，收市仍漲287點或1.13%，波音和Caterpillar分別升3.8%和2.4%；標指漲1.09%，能源、科技及非必需消費品板塊漲幅介乎2.1%至2.2%；納指升1.51%，亞馬遜飆4.8%，蘋果抽高2.4%，盤中市值一度被亞馬遜超越。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財長努欽：對中美未來達成貿易協議感樂觀。

￭ 特朗普：將與習近平及普京討論終止軍備競賽。

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：預計2020或2021年取消電動車補貼。

￭ 美國11月ISM製造業指數59.3，高於預期；商務部10月建築支出按月跌0.1%，預估為升0.4%。

￭ 市場避險情緒猶存，美國10年期國庫券受捧，價格上場，令債息跌穿3厘；其中，3年與5年期息差曾跌至負0.7個基點，為2007年以來首次跌破零水平，出現「債息倒掛」；5年期與兩年期也曾倒掛，或是經濟衰退徵兆。

￭ 美滙指數低見96.71，尾段報96.99，仍跌0.1%；澳元兌美元曾漲逾1%，尾段仍升0.57%，紐元兌美元抽高0.61%。

￭ 紐約期金收市升13.6美元或1.1%，報每盎斯1239.6美元，創一個月高。

￭ 布蘭特期油曾飆逾6%，收市漲3.75%，報每桶61.69美元；紐約期油升3.97%。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市漲1.03%。

￭ 人民銀行行長易綱在刊文稱，宏觀調控須因時制宜。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8769元，較上周五紐約尾市漲658點子。

騰訊音樂美上市 估值料高達近2000億

騰訊(00700)公布，騰訊音樂已就其美國預託股份(ADS)向美國證交會存檔註冊聲明，當中列明價格範圍介乎13至15美元，相當於攤薄後股權估值折算約1722億至1988億港元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報27078點，較恒指香港收市低104點。

￭ 夜市期指收報27131點，跌153點，較昨日恒指收市低水51點。

￭ 上實城市開發(00563)以總代價6.49億人民幣，購上海閔行區土地。

￭ 中綠(00904)去年12月6日至今年12月3日期間售5830萬股國農金融(08120)，佔其已發行股本約4.76%，現金總代價3890萬元。

￭ 瀘州市商業銀行(01983)周二起至下周一公開招股。

￭ 由旭輝(00884)及大股東林氏兄弟持有的物管公司永升生活(01995)周二起公開招股。