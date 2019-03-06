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美國聯儲局主席鮑威爾上周三(11月28日)在紐約經濟俱樂部演說時表示，目前利率「僅低於」(just below)中性區間，明顯與他在10月初仍認為利率「距中性水平尚很遠」(still a long way from neutral level)的講法有顯著分別。鮑威爾「鷹轉鴿」引發投資者猜測聯儲局即將放慢加息步伐，刺激當天美股三大指數錄得過去8個月以來的最大單日升幅。

其後聯儲局公布的11月議息紀錄也指出，如果美國就業和通脹數據符合或優於局方預期，就很快需要再加息，市場對此的解讀是暗示12月上調利率機會極高；但紀錄亦提到，會上曾討論應否修改鮑威爾今年上任後一直採用「進一步漸進加息」的措詞，而大部分委員同意，有關貨幣政策的措詞，可能須更為強調要視乎當時數據去衡量經濟和政策展望，好讓局方有較大彈性應付經濟環境一旦出現急劇變化。此外，有委員擔心貿易糾紛持續，將使美國經濟增長放緩程度較估計更嚴重。

議息紀錄公布後，聯邦基金利率期貨市場顯示，交易員預測聯儲局於12月19日會後加息的機會高達八成，惟2019年只上調利率一次。

鮑威爾突然改口「放鴿」之謎真相大白，原來在11月議息時，有多數委員提出要修改貨幣政策的「偏鷹」措詞，看來聯儲局明年很大機會放慢甚至暫停加息。

鮑威爾「放鴿」言論雖然推動道指又升越200天線，而標普500指數於昨晚開市時亦收復200天線；然而，上周二本欄提及的美股三大指數有全面出現長線「死亡交叉」(50天線跌穿200天線)之虞的警號仍未解除(納指率先在11月27日發出「死亡交叉」)，估計聯儲局在尚待實行的放緩加息步伐之外，還要加上其他寬鬆措施如減慢「縮表」才有助美股回穩。

回說港股，12月有個好開始，受到中美在「習特會」達成暫停互相加徵關稅協議刺激，恒指昨天裂口高開678點，並在27006點至27259點相對窄幅區間爭持，收報27182點，急漲675點(2.55%)；主板共錄得1296億元成交金額，是11月2日後最多。

EJFQ指標方面，反映強勢股買盤的強勢股指數，自11月20日升穿代表弱勢股沽壓的弱勢股指數以來，因後者持續向下，兩線距離愈來愈遠，意味目前大市由更強的買盤主導。另外，短線市寬於11月19日創64.7%的逾10個月高位見頂掉頭，惟從未失守50%強弱分界，顯示短期市底依然偏強。

值得注意的是，附【右圖】所見，恒指已升穿以一個標準差計算的TrendWatch下降通道，亦即是突破了受制半年的降軌，短線有機會由反彈浪轉為強勢。

信報投資研究部

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