中國財經

中美貿易衝突緩和，人民幣兌美元在岸價(CNY)創兩個月以來新高，收市突破6.89，收漲551點子後更一度升穿6.88關口，高見6.8793。

人民幣兌美元在岸價收報6.8885，較上周五(11月30日)下午4時30分收報6.9436，大漲551點子或0.8%；較晚上11時30分最後成交價6.9590，走強705點子。

離岸價(CNH)亦曾收復6.88關口，高見6.8789，較上日升711點子，創一個月新高。截至下午5時52分，離岸價報6.8826，較上日升674點子；在岸價報6.8859。

官方今日開出的中間價報6.9431，較上周五中間價6.9357，下調74點子或0.11%。

交易員指出，中美首腦會晤為貿易戰「煞車」，全球避險情緒得以緩解，美元走弱，人民幣大幅上行。午後市場結滙意願進一步上升，人民幣在岸價接連升穿數個關口；部分交易員亦對人民幣能否取得較大升幅持謹慎態度，畢竟中美後續還有艱難的談判過程，要想實質性解決問題注定任重道遠。

另有交易員認為，可以預計在90天的談判期內，人民幣破7機會已經很小。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普自7月初貿易戰打響「第一槍」以來首度會面，雙方在「習特會」達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90日的談判。