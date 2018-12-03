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二十國集國峰會(G20)落幕。中國外交部表示，金磚國家領導人在G20峰會時進行非正式會晤，呼籲世貿所有成員國反對與組織規則不符的單邊及保護主義措施。

外交部發言人耿爽在例行記者會上指出，成員國同意進一步增建團結合作，推動各國在各領域走深走實，為維護國際和平安全、促進全球經濟增長、完善全球治理，發揮更大作用，另外亦一致支持以世貿組織為代表，以規則為基礎的多邊貿易體制。中國亦支持改進世貿組織，維護世貿核心價值和基本原則，反映所有成員，特別是發展中成員的利益。

耿爽又稱，G20峰會取得成功，其成果主要體現於幾方面，包括推動世界經濟發展，同意通過對話和行動，提升市場信心，抵禦世界經濟下調風險，承諾採取一切政策工具，實現強健、可持續、平衡和包容的經濟增長，對外展示協商解決分歧，團結應對挑戰的積極意願。另外亦維護了多邊貿易體制，各方表示多邊貿易體制擁有改進餘地，支持對世貿組織進行必要的改革；同時完善全球經濟治理及合作應對氣候變化。

至於中俄印非正式會晤，耿爽說，三國領導人一致認為三國都是具重要影響力的大國，互為重要戰略夥伴，擁有廣泛的共同利益和相似的發展目標，對地區和世界未來負有重要責任，另外亦一致同意加強協調、凝聚共識、增進合作，共同促進世界和平穩定與發展。

對於中國在11月擔任聯合國安理會輪任主席國，耿爽表示，在中方主持下，11月安理會舉行公開辯論會，對外發出支持多邊主義，加強聯合國作用的強烈呼聲。他說，聯合國是多邊主義的旗幟和多邊機制的核心，在當前形勢下，國際社會比以往任何時候都更需要一個強而有力的聯合國。中國將繼續堅定支持多邊主義，促進聯合國在國際事務中發揮更大作用。