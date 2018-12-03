中國財經 時事脈搏

中美雙方達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90日的談判。外交部表示，希望雙方能推動兩國經貿關係盡快回到正常軌道，實現合作共贏。

外交部發言人耿爽表示，中方願意根據中國新一輪改革開放的進程，以至國內市場及人民的需要，開放市場、擴大進口，推動緩解中美經貿領域的相關問題。雙方達成互利雙贏的具體協議，是中方對美方採取相關積極行為的支柱和前提。

耿爽稱，下一階段，雙方將會按照兩國元首達成的共識來加緊磋商，努力推動雙方的經貿關係盡快回到正常的軌道，實現合作共贏。