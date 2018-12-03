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今日 16:00 中國財經

南京設三民企紓困基金 總額200億人幣

南京舉行民營企業紓困和發展基金戰略合作協議簽約儀式，南京市國資混改基金公司分別與光大證券、申萬宏源證券、南京證券簽署戰略合作協議，將發起設立3隻基金，首期總規模30億元(人民幣‧下同)，遠期總規模200億元。

基金將採用市場化運作方式，投資標的為註冊在南京市的民營上市企業及擬上市企業。

民營企業紓困和發展基金的設立，將幫助短期流動性出現困難的民營企業度過階段性困難時期，同時也將促進國有企業和民營企業資本聯合、融合發展、優勢互補，緩解民營企業融資難、融資貴問題。

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