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今日 15:47 中國財經

人行上月開展SLF操作153億人幣

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人民銀行表示，為滿足金融機構臨時性流動性需求，11月開展常備借貸便利(SLF)操作共153億元(人民幣‧下同)，其中隔夜2億元，7天1億元、1個月150億元。11月底SLF餘額為151億元。

另外，上月人行對金融機構開展中期借貸便利(MLF)操作共4035億元，期限1年，利率為3.3%。11月底MLF餘額為4.93萬億元。

同時，人行11月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行3家銀行淨增加抵押補充貸款(PSL)共255億元，11月底PSL餘額為3.34萬億元。

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