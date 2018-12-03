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今日 15:24 中國財經

貿戰停火 滬指漲2.6%重上2600關

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中美同意暫緩額外加徵新關稅，A股在12月首個交易日高收。上證指數收漲近2.6%，重返2600點關口，創一個月最大單日升幅，連升兩日。市場交投熾熱，兩市成交合計飆升近59%至4250億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開2.28%、重上2600點水平，全日維持升幅，收市報2654點，漲66點或2.57%，中段一度漲77點或2.98%，高見2665點，成交1878.32億元。

深成指亦高開高走，收市報7938點，漲256點或3.34%，最高見7968點，漲286點或3.73%，成交2371.65億元。

滬深300指數報3260點，漲88點或2.78%；創業板指數報1372點，漲43點或3.27%。

分析師表示，受中美貿易談判取得階段性進展和滬指期貨交易保證金調低提振，今日市場大幅高開後走勢平穩。市場氣氛大幅回升，個股普漲有資金入場跡象，國際貿易股、科技股、券商股和創投概念股領漲。

各板塊全線走高，半新股、釀油股漲逾5%；物資外貿股漲逾4%；石油、化工股漲逾3%；有色金屬、鋼鐵、煤炭、電力、水泥、金融、房地產股漲逾2%。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普自7月初貿易戰打響「第一槍」以來首度會面，雙方在「習特會」達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90日的談判。

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