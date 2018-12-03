港股直擊 中國財經

中國水務(00855)執行董事李中表示，目標於2020年將環保業務分拆上市，如果A股IPO市場情況許可，偏向在A股市場上市，因為環保業務早前A輪融資引入的是人民幣投資者，但也不排除在本港上市的可能。

他稱，環保業務目前的估值約35億元人民幣。供水業務方面，與日本東麗合資的直飲水業務，為客戶提供將自來水轉化成可直接飲用水的設施，現時60個供水項目中，已有28個配備直飲水分公司，預計今個財政年度直飲水業務的收入約4000萬元。李中表示，公司現時在談的收購項目超過20個。