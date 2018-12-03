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今日 14:20 中國財經

台股收漲2.53% 收復萬點大關

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台灣股市收復1萬點關口，加權指數收報10137點，漲249點或2.53%。

台股今早大幅高開91點，其後升幅不斷擴大，一度高見10148點，連續第6日上升。其中，機電股漲3.52%，泥窯股漲2.79%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要由於「習特會」達成共識同意「停火」，中美暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90日的談判，緩和市場緊張情緒，刺激大市上漲。

個股方面，蘋果概念股飆升，重磅股大立光漲停板，收漲9.94%，台積電漲4.21%，聯發科漲3.37%，鴻海漲2.92%。

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