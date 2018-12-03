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美國總統特朗普在Twitter發文稱，中國已同意降低和取消美國輸華汽車的關稅。目前關稅稅率為40％。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普早前會晤後，中美雙方達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90日的談判。

美國上周威脅調高中國汽車關稅至40%。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)早前表示，中國對美國進口汽車徵收40%關稅，遠高於對其他貿易夥伴徵收的15%，亦較美國目前向中國生產汽車的關稅27.5%為高，形容情況特別惡劣。