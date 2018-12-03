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今日 12:22 國際財經 中國財經

蘋果調查供應鏈潛在不當行為 涉中國市場

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《華爾街日報》引述消息人士稱，蘋果公司今年較早時對其供應鏈可能存在的商業不當行為進行調查，包括員工可能向供應商收取回佣和賄賂，當中涉及在中國的員工。

蘋果發言人在回應查詢時承認曾展開有關調查，但表示公司未發現受賄或者收取回佣的證據。

該名發言人稱，蘋果在中國有逾2300名營運員工，雖然不當行為很少見，但公司會非常認真地對待任何指控，並徹底調查每一項指控。他未說明引發調查的原因及調查結果。

據知情人士表示，今年5月，蘋果向最少一家供應商查詢可能給蘋果員工回佣的事宜。

在蘋果負責iPhone非電子元件供應管理的中國團隊，今年曾出現人事變動。據知情人士透露，一名採購高層人員今年5月離職，該團隊兩名資歷較淺的成員也在那時離開公司，但不清楚他們的離職原因。蘋果對上述人員離職不予置評。

據悉，接受查詢的供應商繼續為蘋果供貨。突然更換關鍵元件供應商或導致iPhone生產中斷。

蘋果在中國和美國有數以千計供應商和供應管理員工。蘋果供應商和前員工表示，蘋果對於員工與供應商接觸有嚴格規定。公司還針對供應商制定規則。

蘋果在2010年也曾爆出回佣醜聞，涉事的是全球供應經理Paul Shin Devine，他被指控從蘋果在亞洲的6家供應商收取逾100萬美元回佣。他在美國被捕，並在承認向供應商收取酬勞後，被判約1年監禁和約450萬美元罰款以退還非法所得。

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