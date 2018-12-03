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中美雙方達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，進行90日的談判。評級機構穆迪表示，中美元首峰會後，此前的敵對行動暫時緩和，但預期中美關係仍存在爭議。

穆迪稱，在持續的貿易爭端中，狹隘的協議和適度的讓步不會讓兩國的經濟、政治及戰略利益的巨大鴻溝收窄。作為世界兩大經濟體，美國及中國過於強大，以致在談判上未能放棄其國家利益。然而，基於兩國關係密切，經濟冷戰導致雙方關係切斷代價會很大，兩國關係將在衝突和妥協中搖擺。

穆迪認為，中美關係的緊張會在四方面影響全球信貸情況，包括貿易、科技、投資及地緣政治，亦會令全球信貸情況及質素蒙上陰影，影響將遍及全球、個別國家、行業及公司層面。

穆迪稱，持續的緊張局勢將擾亂全球貿易，削弱多邊國際貿易體制的有效性並抑制增長，由於每一項新發展都反映在金融市場，將影響許多債務發行人的估值和借貸成本。在主權層面，穆迪正關注增長，投資和政策反應，以及信心指標，如資本流動和滙率。在行業和公司層面，貿易、供應鏈、投資和競爭力的可能變化將影響收入、成本、利潤和槓桿。

穆迪又指，亞洲經濟深度融入區域和全球技術和貿易鏈，包括香港、南韓、馬來西亞、新加坡、台灣和越南，這些地區國家最容易受到貿易和投資方面的影響。