中國財經

國家主席習近平在二十國集團(G20)峰會後，正式展開對阿根廷的國事訪問。習近平與阿根廷總統馬克里會談，並獲授頒給外國公民的最高榮譽勛章，會後雙方發表聯合聲明，指兩國會加強各領域交流與合作。

習近平對獲授該勛章感到十分榮幸，稱這枚勛章象徵着阿根廷人民追求獨立自主的民族精神，承載着阿根廷對中國人民的深情厚誼。

兩國聯合聲明中提到，雙方一致認為當前國際形勢深刻複雜變化，兩國同意本着相互尊重、平等互利、合作共贏的原則為中阿全面戰略夥伴關係注入新動力，決定加強雙邊關係各領域交流與合作，實現兩國共同發展。

習近平指，中國和阿根廷同為具有重要影響的發展中國家和新興市場國家，應該共同支持多邊主義和開放包容的世界經濟。中方願與阿方加強在多邊機制中的協調和配合，深化南南合作，讓經濟全球化成果惠及更多發展中國家。

馬克里表示，中國已經成為世界經濟主要引擎，中國的發展和中國夢的實現對阿根廷和拉美的發展影響重大，對世界和平、穩定和繁榮意義深遠。阿方堅定致力於深化同中國的全面戰略夥伴關係，加強「一帶一路」框架內合作。阿方歡迎中方企業擴大對阿根廷投資。

訪問期間，雙方簽署30項協議，其中。中國授權阿根廷擴大貨幣互換額度以增加國家外滙存底，阿根廷將額外獲得600億元人民幣，信貸額度提升至1300億元人民幣。雙方簽署了政治、經貿、農業、動植物檢驗檢疫、環境、文化、教育等領域合作文件。