中國財經 國際財經

全球矚目的中美元首會晤在阿根廷舉行，會面歷時兩個半小時，雙方同意明年起不會額外加徵關稅，兩國將進行90日談判。

國家主席習近平和美國總統特朗普在布宜諾斯艾利斯共晉晚餐，習近平由外長王毅、國務委員楊潔篪陪同出席。美方則由財長努欽(Steven Mnuchin)、國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)等陪同特朗普出席。

王毅表示，中美兩國元首舉行了會晤，雙方就經貿問題進行的討論十分積極，富有建設性，兩國元首達成共識，為今後一個時期的中美關係指明了方向。

王毅指出，中美同意停止相互加徵新的關稅，朝着取消所有加徵關稅的方向加緊磋商。中方願意根據國內市場和人民的需要擴大進口，包括從美國購買商品，逐步緩解貿易不平衡的問題。

他稱，兩國元首同意繼續通過訪問、會晤、通話等方式保持密切交往，共同以中美關係為發展方向，雙方將適時再次進行互訪。

中國商務部副部長王受文表示，美國政府對中國2000億美元產品不提高關稅，明年1月1日之後，仍然維持在10%的關稅。

白宮發表聲明稱， 特朗普和習近平進行了非常成功的會晤，中國和美國同意進行90天的談判，若90日後未能達成協議，美方才考慮向2000億美元中國貨品提高關稅稅率至25%。中方同意立即購買美國農產品，並買入大量美國工業和能源等商品。

特朗普早前威脅，會於明年元旦日向價值2000億美元的入口貨品，徵收額外的關稅。