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今日 08:26 中國財經 國際財經

習近平晤埃爾多安 倡加強團結合作

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中國國家主席習近平在阿根廷布宜諾斯艾利斯會見土耳其總統埃爾多安時表示，中國與土耳其都是重要新興市場國家，認為兩國要加強團結合作，共享發展機遇，共迎風險挑戰。

習近平又稱，近年與埃爾多安保持密切溝通，希望兩國主管部門密切配合，全面落實他們達成的共識，努力取得實在的成果。中方願意同土方加強協調和配合，共同反對保護主義、單邊主義，維護新興市場國家共同利益。

埃爾多安則表示，期待同中方密切高層交往，又高度評價「一帶一路」倡議，願意在共建「一帶一路」框架內深化經貿、投資、航空、旅遊合作。

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