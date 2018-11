國際財經 中國財經

在阿根廷出席二十國集團(G20)領袖峰會的國家主席習近平與美國總統特朗普,周六晚上(香港時間周日早上)將共進晚餐,市場觀望中美能否達成貿易協議。美國之音一名記者周五在Twitter貼文,引述特朗普談及中美貿易表示,「事情或會很好地出現」(something could very well come out)。

此外,特朗普亦在記者會稱,中美貿易接觸出現良好跡象。路透則引述中方官員稱,中美在貿易方面「共識正穩定增加」。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)周五宣稱,預期「習特會」將取得成功,兩國官員都感受到正面氣氛。上述言論都令外界對中美可能達成貿易協議的樂觀情緒增加。

以對華鷹派見稱的白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)亦有參加G20會議,CNBC較早時報道,他將出席「習特會」,令外界擔心這次會面難有正面結果。