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今日 16:44 中國財經

內地擬建立證券期貨糾紛調解機制

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最高人民法院與中證監發布，關於全面推進證券期貨糾紛調解機制建設的意見，將依法保護投資者的合法權益，維護公開、公平、公正的資本市場秩序，促進資本市場的和諧健康發展。

意見稱，將建立健全有機銜接、協調聯動、高效便民的證券期貨糾紛調解機制，範圍包括自然人、法人和非法人組織之間，因證券、期貨、基金等資本市場投資業務產生的合同和侵權責任糾紛，均屬調解範圍，證券期貨監管機構、調解組織的非訴訟調解、先行賠付等，均可與司法訴訟對接。

意見指出，調解組織受理中小投資者的糾紛調解申請，不收取費用等。

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