中國財經

中美首腦會面前夕，A股在11月最後一個交易日高收。上證指數扭轉昨日逾1.3%的跌勢，收升逾0.8%。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減逾14%至2674億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計升0.34%；11月則跌0.56%，連跌兩個月，累挫233點或8.26%。

上證指數今日低開2點，早段窄幅上落，午後一度低見2555點，跌12點或0.47%，尾段回穩，全日收市報2588點，升20點或0.81%，最高見2590點，升22點或0.89%，成交1122.2億元。

深成指亦反覆走高，收市漲逾1%，收報7681點，漲84點或1.12%，最高見7688點，漲91點或1.21%；低見7537點，跌59點或0.78%，成交1551.99億元。深成指11月累漲2.66%。

滬深300指數報3172點，漲35點或1.12%；創業板指數報1329點，漲16點或1.27%。

分析師表示，今日公布的製造業PMI降至盛衰線50，顯示經濟回落壓力加大，早段滬股窄幅上落，午後金融、電子零件和化工板塊再度走強，帶動大市回升。投資者對周末二十國集團(G20)峰會中美兩國領導人會談寄予期望，尾段出現技術性反抽。

各板塊普遍上升，釀酒股漲逾2%；化工、半新股、金融股漲逾1%；有色金屬、石油、煤炭、電力、房地產股靠穩；鋼鐵、水泥股則偏軟。

國家主席習近平抵達阿根廷，將出席在首都布宜諾斯艾利斯舉行的G20領導人峰會，並將於當地周六與美國總統特朗普共進晚餐。外界觀望，雙方能否為中美貿易摩擦降溫。

另外，國家統計局公布，11月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回落至50，是2016年7月以來最低，較上月回落0.2個百分點，遜於市場預期的50.2。